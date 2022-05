Mkhitaryan-Inter, manca solo la firma: quale sarà il numero di maglia

Sono due le possibili scelte per l'armeno in nerazzurro

L'Inter continua a essere fiduciosa nell'ingaggio di Mkhitaryan . Di fatto, mancherebbero soltanto le firme sul nuovo contratto: la Roma, con tutta probabilità, non rilancerà sul rinnovo. Mkhitaryan, in questo modo, sarebbe il primo armeno della storia dell'Inter che diventa sempre più internazionale: le nazionalità di giocatori nerazzurri salirebbero a 51.

Parlando di numeri, Mkhitaryan però non potrà di certo prendere l'attuale numero 77 che veste in giallorosso: quello è di Brozovic e resta del croato. Secondo il Corriere dello Sport, i possibili numeri di maglia per l'armeno sono due: la 7 che ha vestito all'Arsenal (sarà liberata da Sanchez) e la 22 che ha avuto sia allo Shakhtar che al Manchester United (sarà liberata da Vidal).