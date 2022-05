Inter, Inzaghi è rimasto deluso dall’addio di Perisic: cos’è successo

Il tecnico nerazzurro si era fatto un'idea completamente diversa sul futuro del croato

L'addio di Ivan Perisic all' Inter non ha lasciato, almeno per il momento, delle crepe soltanto all'interno della rosa nerazzurra ma anche allo stesso Simone Inzaghi . Come rivela La Gazzetta dello Sport , il tecnico è rimasto deluso dall'addio del croato.

Parlando in privato con il giocatore, Inzaghi si era fatto l'idea che potesse davvero rimanere. In questo senso, si era esposto in maniera diretta, anche in dichiarazioni pubbliche. Alla fine, invece, la storia è finita in maniera diversa: anche per questo, ora la società potrebbe regalare a Inzaghi un semi-titolare a sinistra piuttosto che un giovane di prospettiva.