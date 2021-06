GdS – L’Inter avvisa l’Atletico Madrid: Lautaro Martinez non si tocca. In arrivo la quarta punta

La dirigenza nerazzurra non ha alcuna intenzione di privarsi del suo numero 10

Achraf Hakimi e basta, l'Inter non ha alcuna intenzione di smantellare la rosa con cessioni di altri big sul mercato , a partire da Lautaro Martinez. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante il forte pressing dell' Atletico Madrid sull'agente Camano, la dirigenza nerazzurra non ha alcuna intenzione di privarsi del suo numero 10.

Solo un'offerta sui 90 milioni di euro potrebbe far vacillare l'Inter, ma al momento i ragionamenti di mercato che si sono tenuti in questi primi giorni tra la dirigenza e Inzaghi non prevedono l'addio di Lautaro. L'unico cambiamento in attacco sarà quello relativo alla quarta punta che sostituirà Pinamonti, ma al momento non è una priorità in casa nerazzurra.