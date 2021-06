Cene, allenamenti, studio e il 3-5-2 “fantasia”: Inzaghi alla conquista dell’Inter

Il nuovo tecnico si sta già facendo strada nello spogliatoio nerazzurro: ecco come

L'ex Lazio è solito organizzare cene per compattare l'ambiente e fare lunghe chiacchierate con i giocatori, per preparare i match, ma anche per spiegare ogni singolo scelta, senza maschere o filtri, mentre in panchina è quasi sempre tarantolato come Conte e come il suo predecessore accompagna ogni giocata in campo.