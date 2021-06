GdS – Emerson Palmieri-Inter, distanza di 10 milioni con il Chelsea: affondo dopo l’Europeo? I dettagli

L'Inter deve fronteggiare la concorrenza del Napoli di Luciano Spalletti

E' Emerson Palmieri il primo obiettivo di mercato dell'Inter in vista dell'estate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , il club nerazzurro ha in pugno l'italo-brasiliano del Chelsea, sul piatto c'è un contratto di 4 anni da 3,5 milioni di euro l'anno.

La dirigenza nerazzurra vuole anticipare il colpo per battere la concorrenza del Napoli di Luciano Spalletti, resta da trovare l'intesa economica con il Chelsea che per il momento chiede 20 milioni di euro, mentre l'Inter non vuole spingersi oltre il muro dei 10.