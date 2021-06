L’agente di Dimarco conferma: “Sarà un calciatore dell’Inter”

Il giocatore tornerà dopo l'esperienza positiva all'Hellas Verona

Gli sforzi dell' Inter , nel corso delle ultime settimane, sono concentrati principalmente sul mercato in uscita. La dirigenza della società nerazzurra, infatti, è impegnata nel piazzare almeno un top player per raccogliere una cifra fra gli 80 ed i 100 milioni necessari a mettere al sicuro le casse societarie. Una situazione che dovrebbe chiudersi con la cessione di Achraf Hakimi , ormai prossimo all'addio, con il Paris Saint Germain probabile acquirente.

Non mancano in ogni caso colpi in entrata, con Federico Dimarco che tornerà all'Inter dopo l'esperienza all'Hellas Verona. A confermarlo è il suo stesso agente Giuseppe Riso ai microfoni di Radio Radio: "Viene da una grande stagione e resterà in nerazzurro".