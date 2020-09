Lazaro, Eberl (Ds Mönchengladbach) commenta: “Ha migliorato la nostra rosa, l’infortunio…”

Non è iniziata al meglio l’esperienza tedesca di Valentino Lazaro: il calciatore, che in questa sessione di mercato era rientrato all’Inter dopo l’esperienza in prestito al Newcastle, è stato nuovamente girato al Borussia Mönchengladbach. Alla prima amichevole con la sua nuova squadra, però, l’austriaco è uscito dolorante dal campo ed ora sta recuperando dall’infortunio.

Di lui ha parlato il direttore sportivo della società Max Eberl, che in un’intervista rilasciata all’emittente Sport1 ha affermato: “È stato un peccato che Lazaro si sia infortunato a un muscolo del polpaccio nella sua prima partita. Ma siamo sulla buona strada per il recupero”.

Eberl continua: “Abbiamo avuto tre partenze, ma abbiamo acquistato due nuovi calciatori (Hannes Wolf e Valentino Lazaro, ndr), che hanno migliorato la nostra rosa“.

