Mercato – Vergani in uscita: fatta per il passaggio ad un club di A

La sessione estiva di calciomercato è entrata nel suo periodo più caldo, e la dirigenza dell’Inter è impegnata a sistemare diversi calciatori in uscita, con numerosi big che potrebbero essere ceduti per far cassa e lanciare l’assalto a Ngolo Kanté. Beppe Marotta e Piero Ausilio, però stanno sistemando anche alcuni giovani che si muoveranno verso club nel quale troveranno maggiore spazio.

Fra questi Edoardo Vergani, giovane attaccante che in passato, per giocare nel club di Suning aveva rifiutato anche l’offerta del Milan. Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, infatti, il classe 2001 si muoverà verso il Bologna, squadra ormai prossima ad assicurarsi le prestazioni del gioiellino.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<