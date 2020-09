Colpo di scena Godin: è ad un passo dal Cagliari. Definita la formula del trasferimento

Colpo di scena a sorpresa nella trattativa che potrebbe portare Diego Godin lontano dall’Inter in questa sessione di calciomercato. Da tempo il calciatore è stato inserito nella lista dei possibili partenti, con la società nerazzurra che si stava guardando intorno a caccia di acquirenti: su di lui c’era soprattutto il Rennes, alla ricerca di rinforzi in vista della prossima edizione di Champions League.

Stando a quanto riportato quest’oggi dal sito Gazzetta.it, però, il calciatore nerazzurro sarebbe prossimo al trasferimento in Italia: su di lui c’è infatti il Cagliari, squadra che nelle scorse settimane era seduta al tavolo delle trattative con l’Inter per parlare di Radja Nainggolan. L’operazione pare definita e dovrebbe prevedere una cessione del difensore, che si muoverebbe in Sardegna a titolo definitivo.

