LIVEBLOG – “Ditemi che non è vero”. Godin verso il Cagliari a titolo gratuito: le reazioni dei tifosi

E’ la notizia del pomeriggio, è il lancio flash del pomeriggio di questo 10 settembre, data che, quest’anno, cade insolitamente in piena sessione di calciomercato. Diego Godin è vicinissimo all’addio all’Inter: il difensore nerazzurro firmerà un contratto con il Cagliari, dove si trasferirà a titolo definitivo e gratuito dal club meneghino, dopo un’annata di alti e bassi con l’Inter ma chiusa in assoluto crescendo, soprattutto dopo il lockdown. Intanto, sul web impazzano le discussioni circa questa decisione da parte della società: ecco un assaggio di alcuni tweet dei tifosi nerazzurri, pubblicati in questo liveblog

