Di Marzio – Incontro Lazaro-Inter, si cerca una sistemazione: le ultime

Incontro interlocutorio tra le parti al momento

In prestito la scorsa stagione al Benfica, Valentino Lazaro farà ritorno all'Inter. Sull'esterno austriaco erano uscite delle voci di mercato che lo vedevano accostato all'Atalanta: intanto, Gianluca Di Marzio ha riportato la notizia secondo cui ci sarebbe stato un incontro tra gli agenti di Lazaro e la dirigenza dell'Inter.