Skriniar: “Il mio futuro è all’Inter: voci di mercato? Non c’è nulla”

Il difensore nerazzurro: "Vorrei poter fare qualcosa di simile a ciò che ha fatto Hamsik a Napoli"

In ritiro dalla Slovacchia, Milan Skriniar ai parlato ai microfoni di Pravda del suo futuro all'Inter ma non solo: "Scudetto perso? Il peggio sono stati i primi giorni. Credo che torneremo al primo posto il prossimo anno. Nel complesso, è stata una stagione positiva. Abbiamo sconfitto il Liverpool ad Anfield dopo aver affrontato il Real nel girone: abbiamo confermato che possiamo giocarcela con chiunque. Abbiamo ancora degli obiettivi che vogliamo raggiungere".

COME HAMSIK - "Io leggenda del club? Vorrei poter fare qualcosa di simile a ciò che ha fatto Hamsik a Napoli. L'Inter è tornata a far bene in Europa, è un ottimo biglietto da visita. Lo percepiscono anche i tifosi, ci sono stati 75.000 spettatori per ogni partita in casa".