La Lazio bussa all’Inter “Vuole soffiare QUESTO giocatore”

Come cambia il mercato di Serie A

Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, una delle notizie più sorprendenti per tutti i tifosi italiani è stato il blocco del mercato per una big di Serie A. Si tratta della Lazio che per problemi con l’indice di liquidità societario, non ha avuto la possibilità di effettuare movimenti di mercato in entrata e ha di fatto la stessa rosa dell’anno scorso.

Nonostante ciò, come rivela oggi Il Messaggero, c’erano degli obiettivi ben chiari per la dirigenza laziale che avrebbe voluto rinforzare l’organico da mettere a disposizione dell’allenatore, il rientrante Maurizio Sarri. Uno degli obiettivi dell’attacco era uno dell’Inter ovvero quel Pio Esposito che piace a tantissimi club.

Queste le parole con cui il quotidiano romano nella sua edizione odierna ha fatto questa rivelazione di mercato: “Ecco perché già in estate il Comandante lo avrebbe sostituto soprattutto con Raspadori (finito per 22 milioni più bonus all’Atletico), ma anche con Oyarzabal o il giovane Pio Esposito”.

