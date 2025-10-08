Romano: “L’Inter segue QUESTO calciatore da due anni”

Nuovi retroscena e indiscrezioni di calciomercato raccontate dall’esperto Fabrizio Romano. Nelle scorse ore, infatti, dalla Germania è circolato un nuovo profilo a sorpresa accostato per la prima volta all’Inter, sul quale si è espresso quest’oggi anche il noto giornalista confermando il reale interesse da parte di Ausilio e Marotta nei suoi confronti.

Si tratta di Noah Atubolu, portiere classe 2002 di proprietà del Friburgo e con il contratto in scadenza nel giugno 2027. Queste le parole di Romano su Youtube: “Portiere che sta facendo molto bene in Germania, assolutamente di livello. E’ stato nella lista di diversi club inglesi e del Napoli prima di andare sia sul rinnovo di Meret che su Milinkovic-Savic, è stato osservato. Nella lista dell’Inter c’è già da un paio di anni, portiere che l’Inter sta monitorando. Non è l’unico, perché nella lista dell’Inter ci sono diversi portieri, tra questi c’è anche Elia Caprile che l’Inter ha osservato più volte in questa stagione e negli ultimi anni. L’Inter osserva diversi portieri perché nel 2026 ci sarà la possibilità di fare un investimento in quella posizione. Oggi non risultano contatti o trattative, ma l’Inter sta monitorando portieri in ottica futura. Atubolu e Caprile sono tra questi. Sono operazioni per giugno, non si decide né oggi, né domattina, né settimana prossima”.