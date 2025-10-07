Chi è Atubolu: il portiere “para-rigori” che piace all’Inter

A fine campionato l’Inter saluterà un portiere di grande qualità ed esperienza come Yann Sommer che è in scadenza di contratto e che verrà sostituito da un profilo più giovane. Tra i molti nomi che sono stati accostati all’Inter, ce n’è un nuovo che arriva dalla Germania e si tratta del giovane talento Noah Atubolu.

Noah Atubolu Inter

Atubolu è un portiere classe 2002 che è nato in Germania ma ha origini nigeriane. Ha scelto di vestire la casacca della nazionale tedesca e lo ha fatto fin dalle selezioni giovanili. Nell’ottobre del 2025 è arrivata anche la sua prima convocazione in nazionale maggiore e questo testimonia la sua grande crescita con il Friburgo.

Noah Atubolu Transfermarkt

Come si evince dalla scheda Transfermarkt del portiere tedesco, gli viene attualmente assegnato un valore di mercato pari a 18 milioni di euro. Si tratta di una cifra attorno alla quale ci sono alcuni punti di domanda perché il Friburgo punta molto su di lui e potrebbe chiedere di più. Si parla però anche di una clausola rescissoria della quale non si conosce la cifra ufficiale ma che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere di 15-16 milioni di euro.

Caratteristiche tecniche Noah Atubolu

Il profilo che l’Inter ha individuato è quello di un portiere davvero moderno perché abbina delle qualità fisiche importanti (190 centimetri di altezza per circa 80 kg) a delle qualità tecniche. Atubolu è infatti un portiere che di solito partecipa molto attivamente alla fase di costruzione dell’azione e ha una media di passaggi lungi completati di circa il 38,4% che è un dato più alto della media seppur migliorabile.

L’estremo difensore tedesco vanta soprattutto una grande apertura delle braccia che gli permette di coprire un’ampia superficie di porta che abbinata alla sua grande reazione e tempestività negli interventi lo rende un portiere molto affidabile. Un punto su cui deve ancora migliorare, secondo fonti tedesche, è invece l‘uscita sulle palle alte.

Carriera Noah Atubolu

La giovane carriera di un portiere di appena 23 anni è ancora ovviamente all’inizio e si può affermare che Atubolu sia in fase di formazione della sua esperienza. Nonostante ciò ha già saputo battere il record del Friburgo per minuti consecutivi senza subire gol: ben 610 minuti tra gennaio e marzo 2024. Il classe 2002 ha sempre giocato nel Friburgo fin dalle giovanili ed è un vero e proprio prodotto del club tedesco.

Un ultimo dato che fa capire le sue qualità è l’efficacia nel parare i calci di rigore dato che in carriera, fino a questo momento, ne ha già saputi respingere ben 10 su un totale di 30 fronteggiati. Questa grande abilità lo rende uno dei più efficaci di tutto il campionato tedesco in questo fondamentale nonostante la giovane età.