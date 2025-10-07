In Germania: “Nuovo portiere all’Inter dalla nazionale”

Come è ormai noto da tempo, uno degli obiettivi dell’Inter nel corso del 2026 sarà quello di riuscire a mandare avanti il processo di ringiovanimento della rosa, come da diktat di Oaktree. Già la scorsa estate sono andati via giocatori over-30 e sono arrivati nuovi talenti, come ad esempio il grosso ricambio che c’è stato nel reparto d’attacco.

Un altro ruolo che potrebbe ringiovanirsi molto al termine di questa stagione è quello della porta visto che scadrà il contratto del 37enne Yann Sommer e non c’è alcun segnale sul fatto che l’Inter abbia intenzione di prolungare. Sono tanti i nomi che sono stati accostati ai nerazzurri nelle ultime settimane come possibili piste come nuovo portiere.

Adesso ne arriva uno nuovo dalla Germania perché, secondo Sky Sport DE, l’Inter ha messo il mirino su Noah Atubolu. Si tratta di un classe 2002 che sta facendo bene in Bundesliga con il Friburgo tanto da aver appena raggiunto un grande traguardo. Atubolu, che ha origini nigeriane, ha scelto di giocare per la Germania ed è stato adesso convocato per la prima volta in nazionale maggiore.