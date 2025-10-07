Pio Esposito titolare per 10 anni, l’agente: “Andrei cauto”

In occasione del “Palermo Football Meeting” presso La Braciera in Villa, è intervenuto anche il procuratore Mario Giuffredi che – come raccolto da TMW – ha risposto a diverse domande sui calciatori da lui assistiti. Tra di essi figura anche Francesco Pio Esposito che sta crescendo molto con l’Inter in questo suo primo anno di Serie A.

L’agente non vuole che si parli troppo del giovane talento: “Io non parlo volentieri di Pio, non mi piace questo clamore mediatico che si sta creando attorno a un giocatore molto giovane. Pio ha fatto la sua gavetta, dimostrando di meritarsi la Serie A. Non mi piace come si parla di lui con troppa importanza e troppo clamore. Lui deve vivere la sua vita sereno, senza aspettative atomiche”.

Infine Giuffredi svela anche che non è certo che Pio possa essere la punta della nazionale senza dimostrare il suo valore: “È un ragazzo molto equilibrato, che sa che verranno momenti difficili anche per lui. Andrei cauto e calmo nel dire che sarà il centravanti della Nazionale per i prossimi dieci anni. Dovrà dimostrare come tutti i calciatori. Se sarà così, significherà che avrà dimostrato. Noi cerchiamo di trasmettergli lo stare coi piedi per terra”.