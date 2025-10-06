Ex Inter rinato in Spagna: così ha demolito il Barcellona

Dopo una stagione piuttosto negativa rispetto alle attese che avevano accompagnato il suo trasferimento, quest’anno un grande ex nerazzurro si sta pienamente riscattando. Lasciandosi alle spalle gli infortuni che lo avevano tormentato nei mesi scorsi, finalmente l’attaccante sta ritrovando sé stesso e soprattutto una certa vena realizzativa.

Stiamo parlando di Alexis Sanchez, grande protagonista sino a questo momento in Liga nel reparto avanzato del Siviglia. Sbarcato in Andalusia a parametro zero dopo la sfortunata annata trascorsa all’Udinese, il centravanti cileno è subito diventato un fedelissimo di un altro ex interista come Almeyda, dallo scorso giugno alla guida del club.

Dal suo arrivo in squadra, ufficializzato il 1° settembre, Sanchez si è subito integrato nell’organico mostrando peraltro una buonissima condizione fisica. L’ex Inter nell’ultimo mese ha infatti collezionato ben cinque presenze, tra cui le ultime due da titolare e con 90 minuti disputati entrambe le volte. Un totale di 320 minuti giocati, nei quali ha pure siglato ben due reti.

L’ultimo gol, importantissimo, è arrivato lo scorso weekend nel clamoroso successo per 4-1 del Siviglia sul Barcellona. Il cileno ha aperto le marcature al 13′ per il momentaneo vantaggio degli andalusi, trasformando perfettamente un calcio di rigore.