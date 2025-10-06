Coppa Italia, UFFICIALE: quando si gioca Inter-Venezia

Questo pomeriggio la Lega Serie A ha diffuso ufficialmente il calendario degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/2026. Com’è noto, grazie all’incredibile successo ottenuto ai rigori nella fase precedente in casa dell’Empoli, il Venezia ha superato il turno e dovrà dunque far visita all’Inter a San Siro. La squadra di Giovanni Stroppa si può considerare senza alcun dubbio tra le principali sorprese di questa edizione.

Inter-Venezia, come annunciato dalla Lega, si giocherà il prossimo mercoledì 3 dicembre 2025 con fischio d’inizio alle 21.00 a San Siro. Per la formazione nerazzurra, che come ogni anno punta ad alzare il trofeo, sarà l’occasione di ritrovare di fronte un giovane ex come Filip Stankovic, rimasto a difendere i pali dei Lagunari nonostante la retrocessione in B e le numerose offerte ricevute in estate dalla Serie A.

In caso di accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, l’Inter troverà sul suo percorso la vincente del match tra Roma e Torino, in programma martedì 13 gennaio 2026 alle ore 21.00 allo stadio Olimpico.