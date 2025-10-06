Allarme CorSera: “Thuram salterà queste partite con l’Inter”

Grazie ad una prestazione superlativa di Ange-Yoan Bonny alla prima da titolare con la maglia dell’Inter, non si è sentita l’assenza di Marcus Thuram nell’ultimo incontro. Il classe 2003, oltre ad aver realizzato la sua seconda rete in questo campionato, ha messo pure a referto ben tre assist, meritandosi ampiamente il titolo di migliore in campo contro la Cremonese lo scorso sabato.

Bonny, così come Pio Esposito, sarà chiamato a fare gli straordinari anche in vista dei prossimi due impegni ufficiali al ritorno dalla sosta. Thuram, che nelle settimane di pausa rimarrà ad Appiano Gentile per recuperare dall’infortunio, salterà con ogni probabilità anche le due trasferte contro la Roma in campionato e contro l’Union Saint-Gilloise in Champions League.

L’obiettivo dell’Inter, secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, è quello di riaverlo per un altro importante big match: “Ha già saltato il match contro la Cremonese e non è stato convocato da Didier Deschamps per le gare della Francia. Thuram rischia di saltare anche la Roma (18 ottobre) e l’Union SG in Champions (21 ottobre). Punta a rientrare con il Napoli (25 ottobre)”.