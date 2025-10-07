Fissata la DATA del rientro di Thuram: una mossa cambia tutto

In occasione di questa sosta per le nazionali, un giocatore dell’Inter che non ha potuto come sempre rispondere alla chiamata del suo CT è stato Marcus Thuram. L’attaccante francese ha infatti riscontrato un infortunio: per lui una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra e così osserva uno stop forzato.

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, tuttavia l’attaccante dell’Inter ci sta dando tutto sé stesso con una forte spinta mentale per rientrare il prima possibile. In questi giorni senza campionato lavorerà infatti per smaltire il suo infortunio e vuole rientrare già il 18 per il big match con la Roma, come spiega il quotidiano:

“La speranza è qualcosa, se non tutto. Può persino riparare un muscolo capriccioso in tempi più rapidi del previsto. Ah, quanto conta la spinta mentale. Se non altro, Marcus Thuram ha fissato l’orizzonte come un sognatore scruta la luna piena: punta a recuperare per sabato 18 ottobre, alla ripresa del campionato, e partecipare quindi alla sfida dell’Olimpico contro la Roma”.