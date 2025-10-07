Le date di Serie A fino a gennaio: ECCO quando Inter-Napoli

Il campionato italiano di calcio sta vivendo la sua seconda sosta per le nazionali, nonostante sia iniziato da appena sei giornate. Per i club c’è quindi modo di respirare in questi giorni che ci separano dal rientro in campo sul fronte della Serie A e anche della Champions League, tutto in programma dal 18 ottobre in avanti per l’Inter.

Nel frattempo la Lega Serie A ha annunciato ufficialmente tutti gli anticipi e i posticipi delle partite che si giocheranno tra il 13° e il 22° turno, ovvero fino a fine gennaio. In questo lasso di tempo l’Inter giocherà anche in Supercoppa Italiana e Coppa Italia oltre alle gare di Champions League. Di seguito il calendario completo:

13ª giornata | domenica 30 novembre 2025, ore 15:00 Pisa vs INTER

Ottavi Coppa Italia | mercoledì 3 dicembre 2025, ore 21:00 INTER vs Venezia

14ª giornata | sabato 6 dicembre 2025, ore 18:00 INTER vs Como

UCL GIORNATA 6 | martedì 9 dicembre 2025, ore 21:00 INTER vs Liverpool

15ª giornata | domenica 14 dicembre 2025, ore 18:00 Genoa vs INTER

Semifinale Supercoppa Italiana | venerdì 19 dicembre, ore 20:00 INTER vs Bologna

17ª giornata | domenica 28 dicembre 2025, ore 20:45 Atalanta vs INTER

18ª giornata | domenica 4 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Bologna

19ª giornata | mercoledì 7 gennaio 2026, ore 20:45 Parma vs INTER

20ª giornata | domenica 11 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Napoli

*Recupero 16ª giornata | mercoledì 14 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Lecce

21ª giornata | sabato 17 gennaio 2026, ore 15:00 Udinese vs INTER

UCL GIORNATA 7 | martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00 INTER vs Arsenal

22ª giornata | venerdì 23 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Pisa

UCL GIORNATA 8 | mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21:00 Borussia Dortmund vs INTER