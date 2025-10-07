Premier sul centrocampista dell’Inter: affondo a gennaio

Il calciomercato di gennaio si sta avvicinando e anche per l’Inter, come tutti gli altri club, potrà essere l’occasione giusta per sistemare alcune problemi della rosa sia sul fronte delle entrate che delle uscite. Un anno fa ad esempio arrivò Zalewski dalla Roma come sostituto di Buchanan che aveva chiesto di andare al Villarreal.

In questa sessione invernale di mercato, c’è un altro giocatore che potrebbe lasciare l’Inter e farlo in direzione Premier League. Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, giornalista del media britannico Caught Offside, ci sarebbe infatti il Leeds che avrebbe mostrato interesse per il polacco Piotr Zielinski.

Il centrocampista ex Napoli è finito quindi nel mirino del club inglese che sta studiando un eventuale affondo per gennaio, qualora trovasse un’apertura da parte del giocatore. Per mister Cristian Chivu il numero 7 non è una prima scelta e quindi questa voce di mercato non può essere subito esclusa a priori.