Dalla Juve all’Inter: arriva il nuovo difensore per Chivu

A fronte di un ottimo attacco, in questo avvio di stagione mister Cristian Chivu deve fare i conti con una fase difensiva che in alcune partite ha concesso troppi gol e in tal senso è quindi confermata la necessità di trovare nuovi innesti per il reparto arretrato dell’Inter. Sono diversi i nomi accostati al club nerazzurro.

L’ultimo profilo che è stato avvicinato all’Inter per il reparto difensivo è quello di Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo che ha fatto vedere buone cose in queste prime sei giornate di Serie A. Questa notizia la si apprende dall’edizione odierna di Tuttosport che pone questo nome come uno degli obiettivi di Ausilio e Marotta.

Con i contratti di De Vrij e Acerbi che sono in scadenza a giugno, è necessario per la società milanese riuscire a trovare dei nuovi innesti per il reparto difensivo. L’eventuale arrivo di Muharemovic andrebbe a coinvolgere anche la Juventus visto che guadagnerebbe il 50% della rivendita del Sassuolo, dopo che fino a giugno giocava nell’Under 23 bianconera.