Il Marsiglia ha già scelto se riscattare Pavard dall’Inter

Nel corso dell’ultimo giorno di mercato dell’ultima sessione estiva, l’Inter ha fatto una doppia operazione per il reparto difensivo. Da un lato c’è stato l’ottimo innesto di Manuel Akanji che fin da subito si è dimostrato un rinforzo di valore per la retroguardia nerazzurra ma dall’altro c’è stata la partenza di Benjamin Pavard.

Il difensore ex Bayern è volato a Marsiglia in prestito e si sta mettendo in luce nella squadra di De Zerbi. Secondo Tuttosport, il club francese sarebbe già intenzionato a riscattare il difensore dall’Inter e così sia Pavard che Akanji potrebbero restare nel loro attuale club dopo essersi trasferiti in prestito nelle ultime ore.

“L’OM non ha alcun vincolo di obbligo, ma potrà decidere liberamente se esercitare o meno il diritto di riscatto a fi ne campionato. La sensazione è che per Roberto De Zerbi il nazionale francese sia già imprescindibile. Ecco perché ci sono elevate possibilità che il duplice incastro di mercato possa concretizzarsi nel 2026”, spiega il quotidiano sportivo.