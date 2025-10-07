Tuttosport: “L’Inter ha QUESTI 5 difensori in lista”

Come noto da ormai parecchie settimane, questa qui che è in corso sarà molto probabilmente l’ultima stagione di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij con l’Inter in Serie A. I due difensori ex Lazio sono ormai over-30 e hanno entrambi il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: la società è già alla ricerca del sostituto.

L’edizione odierna di Tuttosport, fa il punto sui difensori che sono attualmente seguiti dall’Inter come possibili eredi di De Vrij e Acerbi. Spiccano ben 5 nomi differenti e uno di questi è una novità, ovvero quello di Muharemovic dal Sassuolo. Ma ce ne sono anche altri quattro menzionati e il primo è un suo compagno, ovvero Idzes.

Degli altri tre profili che il quotidiano accosta ai nerazzurri, due arrivano dall’estero. Il primo è un vecchio pallino ovvero Oumar Solet dell’Udinese mentre dai campionati stranieri, Ausilio e Marotta hanno messo il mirino su Joel Ordonez dei belgi del Bruges e su Konstantinos Koulierakis che gioca in Germania col Wolfsburg.