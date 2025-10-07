Da Modric a Mastantuono: DOPPIO annuncio di Marotta

In piena pausa per gli impegni delle Nazionali, quest’oggi il presidente dell’Inter Beppe Marotta è stato ospite all’hotel Principe di Savoia per la presentazione del nuovo libro di Stefano Boldrini. Il numero uno del club nerazzurro ha parlato di calciomercato e sostenibilità, in un’epoca ancora tutt’altro che semplice per le società del campionato italiano.

Marotta ha citato due esempi recenti, a partire dall’approdo in Serie A di Luka Modric: “Non credo sia preoccupante che un 40enne giochi a questo livello da noi, io vedo in lui uno spot positivo per il calcio italiano. I nostri figli si innamorano vedendo un giocatore del genere. La china del nostro calcio è in discesa, oggi il nostro campionato è di transizione e non è più l’Eldorado degli anni 2000. Oggi i giocatori arrivano da noi nella fase calante. Tutte le big italiane spendono al massimo 30-35 milioni per un 2004, un 2005, un 2006. Il Real ne ha spesi 70 per Mastantuono. I grandi club della Serie A devono ricorrere alle plusvalenze per poter fare mercato. Oggi è uno strumento caratteristico del bilancio, senza le plusvalenze Milan, Inter e Juve non riuscirebbero a presentare un bilancio adeguato. Questa è la differenza tra l’Italia e l’Inghilterra. I diritti tv inglesi, inoltre, all’estero valgono quattro volte i nostri e vengono venduti per 3 miliardi. Noi al massimo arriviamo a 200 milioni. L’aspetto economico non ci dà un potere competitivo”.