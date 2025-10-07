Svelato il tentativo per il nuovo DS: “Pallino di Oaktree”

Dopo le rassicurazioni arrivate nelle scorse settimane dal presidente Beppe Marotta e le recenti conferme giunte dal mercato, è chiaro che il futuro di Piero Ausilio proseguirà ancora per diversi anni all’Inter. Il direttore sportivo aveva ricevuto infatti una proposta economicamente molto ricca dal Al-Hilal di Simone Inzaghi, club che avrebbe fatto carte false pur di ‘scipparlo’ ai nerazzurri.

Per via del forte legame con i colori interisti e del compromesso con il progetto del club, Ausilio ha però rifiutato la corte degli arabi giurando dunque fedeltà alla sua amata Inter. A proposito di dirigenti, quest’oggi Matteo Moretto ha rivelato un retroscena sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Secondo il giornalista, infatti, la società nerazzurra avrebbe pensato nei mesi scorsi al nome di Mateu Alemany come possibile ds. Lo spagnolo ex Barcellona, molto richiesto anche in Italia, si è legato quest’oggi all’Atletico Madrid.

Questa l’indiscrezione di Moretto: “Ha lavorato nel Valencia, è stato direttore sportivo nel Barcellona. Dopo quell’esperienza è stato vicino a tante squadre, in particolare all’Atletico Madrid. Poi non si è concretizzata perché c’era già un dirigente sportivo come Andrea Berta, oggi all’Arsenal. Ora torna nel calcio e torna in Spagna all’Atletico Madrid, c’è stata l’ufficialità, firma un contratto di un anno e mezzo. Ma voglio raccontarvi un aneddoto, perché Alemany è stato in corsa per due squadre italiane che lo hanno cercato e voluto, hanno effettuato sondaggi e colloqui con lui. La prima è stata la Roma e la seconda è stata la Juventus che poi ha deciso di andare su Comolli. Era uno dei pallini dell’Inter, in particolare di Oaktree e della parte spagnola di Oaktree. L’Italia ci ha pensato, ma oggi è un nuovo dirigente dell’Atletico Madrid”.