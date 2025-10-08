Inter, niente Stankovic a fine anno: “Nel 2027 sostituirà…”

Nelle ultime settimane tanti tifosi hanno avuto modo di sapere che l’inserimento di Aleksandar Stankovic in Belgio sta avvenendo nel migliore dei modi. Il giovane centrocampista cresciuto all’Inter è infatti uno dei protagonisti con la maglia del Bruges sia nel campionato locale che in Champions League, dove ha sfidato l’Atalanta.

Come già raccontato da tempo su queste colonne, la scorsa estate l’Inter al momento della cessione del suo gioiello si è assicurata un “diritto di recompra”. In tal modo la dirigenza nerazzurra non perde il controllo sul giocatore e avrà modo di riportarlo a Milano nel 2026 per 23 milioni di euro oppure nel 2027 per due milioni in più.

Come svelato da Tuttosport, l’idea dell’Inter in questo momento sarebbe quella di non spendere i 23 milioni alla fine di questo campionato attualmente in corso. La società nerazzurra vuole far crescere al meglio Stankovic ed eventualmente riprenderlo nel 2027 quando scadrà anche il contratto di Calhanoglu e potrà quindi prenderne l’eredità.