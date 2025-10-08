Sorpresa marcatori Serie A 2025/26: zero dubbi su chi vince

Il campionato italiano di calcio è sempre uno di quelli più attesi e combattuti in Europa con tantissimi tifosi al seguito di ogni squadra e che regala sempre tante emozioni fino all’ultimo. Anche quest’anno in Serie A non sembra esserci una netta favorita sulle altre avversarie per la lotta al titolo ma c’è anche un’altra classifica che si osserva.

Dopo i primi sei turni di campionato sia le squadre che i capocannonieri sono tutti ravvicinati dato che siamo ancora nella fase iniziale del torneo. I bookmakers però preparano già tutte le loro previsioni e analisi su chi sono i club e i calciatori favoriti a primeggiare al termine della stagione, sia nella classifica di Serie A che in quella marcatori.

In quest’ultima classifica, dopo l’ultima giornata di Serie A c’è stato un ribaltamento con Lautaro Martinez che è sceso da una quotazione di 6 a una di 5 per le principali agenzie di scommesse. Alle sue spalle c’è Marcus Thuram a quota 5,50 e poi ancora dietro Hojlund a 8 e Kean a 9 come principali candidati. L’argentino dell’Inter è quindi il favorito a oggi.