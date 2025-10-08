Il Supercomputer lancia l’Inter: dove arriva in Champions

La partenza sprint dell’Inter in Champions League è stata senza dubbio motivo di orgoglio per i tifosi nerazzurri ma anche di fiducia per mister Cristian Chivu e tutto il gruppo squadra. Proprio le prime due vittorie in Europa hanno aiutato i nerazzurri a ritrovare il morale dopo le prime sconfitte in Serie A e ora la stagione sta proseguendo bene.

Grazie anche a delle sconfitte di alcune big in questi primi due turni come il Chelsea o il Liverpool, ora l’Inter viene osservata con maggiore fiducia in Champions League da chi fa le analisi. L’algoritmo del Supercomputer di Opta ha infatti aggiornato le sue previsioni dopo l’ultimo turno di coppe europee e ora i nerazzurri sono molto in alto.

La previsione di Opta sulla classifica finale di Champions League posiziona infatti l’Inter al sesto posto con una previsione di 15,17 punti totali. Davanti ai nerazzurri si piazzano solo Arsenal, PSG, Bayern, Real Madrid e Manchester City. Altre big come Liverpool, Barcellona e Chelsea vengono invece previste alle spalle dall’algoritmo.