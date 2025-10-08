8 Ottobre 2025

Il Supercomputer lancia l’Inter: dove arriva in Champions

Ottima la posizione dei nerazzurri in Europa

La partenza sprint dell’Inter in Champions League è stata senza dubbio motivo di orgoglio per i tifosi nerazzurri ma anche di fiducia per mister Cristian Chivu e tutto il gruppo squadra. Proprio le prime due vittorie in Europa hanno aiutato i nerazzurri a ritrovare il morale dopo le prime sconfitte in Serie A e ora la stagione sta proseguendo bene.

Grazie anche a delle sconfitte di alcune big in questi primi due turni come il Chelsea o il Liverpool, ora l’Inter viene osservata con maggiore fiducia in Champions League da chi fa le analisi. L’algoritmo del Supercomputer di Opta ha infatti aggiornato le sue previsioni dopo l’ultimo turno di coppe europee e ora i nerazzurri sono molto in alto.

La previsione di Opta sulla classifica finale di Champions League posiziona infatti l’Inter al sesto posto con una previsione di 15,17 punti totali. Davanti ai nerazzurri si piazzano solo Arsenal, PSG, Bayern, Real Madrid e Manchester City. Altre big come Liverpool, Barcellona e Chelsea vengono invece previste alle spalle dall’algoritmo.

Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.