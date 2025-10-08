La nuova idea di Chivu pesa sul mercato: Akanji cambia ruolo

L’ultimo giorno di mercato della scorsa sessione estiva ha donato all’Inter un colpo molto importante che risponde al nome di Manuel Akanji. Il difensore svizzero è arrivato in prestito dal Manchester City e si è subito imposto su ottimi livelli nella retroguardia nerazzurra, tanto che la società ha già scelto il suo futuro.

Inoltre, secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, mister Cristian Chivu starebbe pensando anche a piazzarlo in futuro al centro della difesa a 3 al posto di De Vrij e Acerbi. Questo potrebbe portare a un cambio di strategie del mercato dell’Inter perché significa che la prossima estate andrebbe acquistato un braccetto destro.

Questa la spiegazione del quotidiano: “Talvolta Chivu dovrà pure fare a meno di Acerbi e De Vrij, ma con sbocchi anche a lungo termine: i centrali degli ultimi due scudetti vanno rispettivamente per i 38 e i 34 anni, e il 30enne Akanji incarna il profilo ideale per un passaggio di consegne ad altissimo livello”.