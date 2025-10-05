5 Ottobre 2025

Romano rivela: “L’Inter riscatta Akanji e prende anche…”

Le ultime novità di mercato dall'esperto giornalista

Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato l’Inter è riuscita a chiudere il colpo Manuel Akanji dal Manchester City, proprio nell’ultimo giorno di trasferimenti con il conseguente passaggio di Benjamin Pavard al Marsiglia. Il difensore svizzero si è subito imposto in nerazzurro ma è arrivato solo in prestito.

La società milanese è però pronta già a riscattare subito Akanji dal Manchester City, come rivela oggi Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Secondo il giornalista esperto di mercato, l’Inter avrebbe poi intenzione di prendere almeno un altro difensore nel corso della prossima estate, come spiega con queste parole:

“L’Inter riscatterà Akanji al 101% alla fine della stagione e si sta lavorando per prendere almeno un altro centrale la prossima estate. Scadono diversi contratti e c’è da ringiovanire il reparto di difesa quindi Akanji non sarà l’unico. L’Inter è molto contenta del suo difensore svizzero ma il restyling continuerà con altri innesti”.

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.