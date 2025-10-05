Romano rivela: “L’Inter riscatta Akanji e prende anche…”

Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato l’Inter è riuscita a chiudere il colpo Manuel Akanji dal Manchester City, proprio nell’ultimo giorno di trasferimenti con il conseguente passaggio di Benjamin Pavard al Marsiglia. Il difensore svizzero si è subito imposto in nerazzurro ma è arrivato solo in prestito.

La società milanese è però pronta già a riscattare subito Akanji dal Manchester City, come rivela oggi Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Secondo il giornalista esperto di mercato, l’Inter avrebbe poi intenzione di prendere almeno un altro difensore nel corso della prossima estate, come spiega con queste parole:

“L’Inter riscatterà Akanji al 101% alla fine della stagione e si sta lavorando per prendere almeno un altro centrale la prossima estate. Scadono diversi contratti e c’è da ringiovanire il reparto di difesa quindi Akanji non sarà l’unico. L’Inter è molto contenta del suo difensore svizzero ma il restyling continuerà con altri innesti”.