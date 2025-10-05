Il SUPERCOMPUTER cambia: la posizione dell’Inter in Serie A

Da anni ormai il campionato italiano è uno di quelli più imprevedibili in Europa con tante squadre che partono sempre per arrivare in alto e che hanno valori simili in termini di qualità delle rose. A differenza di altre leghe europee in Serie A hanno vinto infatti tante squadre diverse nelle ultime 5-6 stagioni disputate.

Anche quest’anno ci sono molti club che lottano per i vertici della classifica e già ora che siamo arrivati al sesto turno di sono tante squadre ravvicinate in vetta. Dopo un avvio claudicante, l’Inter è tornata a vincere e a ottenere ottimi risultati di fila e il supercomputer di Opta ha fiducia nella squadra di Cristian Chivu.

Secondo la previsione di questo algoritmo, infatti, i nerazzurri ora sono di nuovo i favoriti in Serie A con il 30,58% di chance di vincere lo Scudetto. Segue il Napoli con il 22,4% di possibilità e poi ancora Milan (13,63%), Roma (12,71%) e Juventus (10,32%): tutte le altre che seguono hanno invece, ad oggi, meno del 10% di chance per il titolo.