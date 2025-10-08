8 Ottobre 2025

Duello Inter-Milan per il nuovo portiere: “Clausola bassa”

Anche club stranieri interessati

A fine stagione – salvo clamorosi colpi di scena inaspettati – l’Inter dovrà muoversi sul mercato per trovare un nuovo portiere da aggiungere a quelli che già oggi sono presenti in rosa, escluso Yann Sommer. Lo svizzero è infatti in scadenza di contratto e dovrebbe salutare al termine di questo campionato di Serie A.

Un altro club che potrebbe cambiare portiere è il Milan con Mike Maignan che potrebbe essere ceduto anche lui nell’estate 2026. I rossoneri, esattamente come l’Inter, hanno messo nel mirino Noah Atubolu, estremo difensore del Friburgo che si sta mettendo molto in mostra in Germania ed è stato appena convocato in nazionale.

Le due milanesi non sono però le uniche società interessate a questo portiere tedesco e la concorrenza potrebbe essere alta. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, nel contratto di Atubolu col Friburgo c’è una clausola da circa 15-16 milioni di euro e questo ha attirato altri club di Bundesliga come l’Eintracht.

Federico De Milano

