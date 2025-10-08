Romano ha svelato quale sarà il prossimo colpo dell’Inter

A pochi mesi dalla riapertura del calciomercato invernale, cominciano a circolare i primi nomi accostati all’Inter. Sono numerosi i profili seguiti dal club nerazzurro ed osservati da vicino dagli scout interisti sparsi per il mondo. Se per gennaio non sono attese – almeno sulla carta – delle manovre pesanti da parte della società in entrata, è sulla prossima estate che si sta già lavorando per rinforzare l’organico.

C’è una scadenza contrattuale in particolare cerchiata in rosso dai dirigenti interisti e che riguarda il portiere Yann Sommer. Lo svizzero lascerà l’Inter a costo zero e dovrà inevitabilmente essere sostituito da un altro estremo difensore all’altezza, a prescindere da quelli che saranno i ragionamenti da parte del club sul ruolo di Josep Martinez.

Come ribadito su Youtube da Fabrizio Romano, dunque, l’Inter ha già programmato un colpo tra i pali e per questa ragione sono numerosi i portieri già seguiti dai dirigenti: “L’Inter osserva diversi portieri perché nel 2026 ci sarà la possibilità di fare un investimento in quella posizione. Oggi non risultano contatti o trattative, ma l’Inter sta monitorando portieri in ottica futura. Atubolu e Caprile sono tra questi. Sono operazioni per giugno, non si decide né oggi, né domattina, né settimana prossima”.