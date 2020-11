Leonardo difende Icardi: “Un grande affare per il Psg. Ora magari non è in forma, ne riparliamo tra 5 anni”

Il direttore sportivo del Paris Saint Germain Leonardo, intervenuto in una diretta social con i propri tifosi, ha difeso a spada tratta Icardi e la sua operazione di mercato condotta in estate che ha portato all’acquisto a titolo definitivo dell’ex attaccante dell’Inter.

Ecco le sue parole: “Spendere 50 milioni di euro per un giocatore che non rientra nei piani di Tuchel? Non è andata così. Lo abbiamo preso in prestito, poi tutti erano d’accordo per comprarlo e siamo riusciti anche ad abbassare il prezzo. Icardi ora magari non è in forma, capita, ma forse tra 5 anni diremo che sarà stato importante per la società. E credo che lo sia già stato nella scorsa stagione”.

