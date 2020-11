La Repubblica – Pagamenti e scadenze, Serie A nel caos: 15 club a rischio penalizzazione

Sono 15 i club di Serie A, sui 20 totali, che si trovano a fare i conti con grandi problemi di cassa. Come riportato da La Repubblica, entro il 1° dicembre le squadre devono pagare gli stipendi del primo trimestre del campionato anche se originariamente la scadenza era fissata per il 16 novembre.

La scadenza è stata prorogata di due settimane in attesa di un eventuale aiuto da parte del governo che però non è arrivato. Ora 15 squadre hanno difficoltà a rispettare i termini, alcune non hanno neppure ancora pagato l’ultimo mese della passata stagione. Per chi non riesce a saldare è prevista la penalizzazione di due punti per gli stipendi e altri due per i contributi.

