Fabrizio Romano: “Eriksen può lasciare l’Inter. Possibile affare alla Cancelo, attenzione alle sorprese”

Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, su Calciomercato.com ha fatto il punto sul futuro di Christian Eriksen che a gennaio, durante la finestra invernale, potrebbe lasciare l’Inter.

Ecco le sue parole: “Esiste un’ipotesi cessione invernale per Eriksen che va presa in considerazione. Se si andasse avanti così, poco spazio e rendimento insufficiente, Eriksen potrà salutare. L’Inter tra agosto e settembre ha detto no a Borussia Dortmund ed Hertha Berlino che ci hanno provato con la formula del prestito, vi abbiamo raccontato il diktat di Zhang che non ha voluto liberarlo in regalo come fatto per Nainggolan con il Cagliari”.

La strategia dell’Inter: “L’idea è la stessa per gennaio ma non si escludono sorprese, come quando l’Inter si liberò del problema Kondogbia inventando uno scambio di prestiti col Valencia ottenendo Joao Cancelo al punto da far emergere un ottimo affare. Nasceranno opportunità di questo tipo? Oggi è uno scenario, non c’è una trattativa concreta. Ma quel che è certo è che non si potrà andare avanti così tra l’Inter e Christian Eriksen”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<