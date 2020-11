Il Giorno – Si apre un nuovo scenario per il futuro di Eriksen? Il Milan ci pensa

Christian Eriksen, come noto, non sta trovando lo spazio che si attendeva in maglia Inter. Dopo il suo trasferimento in Italia dello scorso gennaio, infatti, il danese è sceso sempre più nelle gerarchie di Antonio Conte, tanto da mettere in dubbio una sua permanenza nel prossimo futuro: secondo quanto riportato da Il Giorno, oltre al PSG, anche il Milan avrebbe messo gli occhi sul numero 24 nerazzurro.

Sarebbe uno scenario a dir poco sorprendente, ma per questo non privo di logica: sia il giocatore che le due società, infatti, potrebbero trarre un beneficio da questa trattativa. In primis, l’Inter starebbe cercando di monetizzare per riprovare l’assalto a N’Golo Kanté: vendendo Eriksen a 12 milioni ci sarebbe una plusvalenza, a 20 sarebbe un vero e proprio capolavoro di mercato.

Il quotidiano, poi, sottolinea anche gli aspetti positivi per il diretto interessato e per i rossoneri. Il danese troverebbe indubbiamente più spazio sull’altra sponda del Naviglio, con la possibilità di agire in una zona di campo a lui più congeniale, alle spalle della punta Ibrahimovic. Il Milan, invece, starebbe trovando difficoltà nella trattativa per il rinnovo di Calhanoglu: virare su Eriksen sarebbe un’opzione a dir poco congeniale.

