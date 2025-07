Non solo Leoni, Chivu VUOLE un altro talento del Parma

Pochi mesi di lavoro come allenatore del Parma sono bastati a Cristian Chivu sia per salvare la formazione emiliana, ma anche per attirare l’interesse dell’Inter una volta salutato Simone Inzaghi. Il tecnico rumeno in pochi mesi ha dato un assaggio delle sue qualità come tecnico, in parte già conosciute dai dirigenti nerazzurri per gli anni trascorsi in Primavera.

L’esperienza di Parma non solo lo ha fatto crescere in questa sua prima esperienza nel campionato italiano, ma ha dato modo a Chivu anche di poter valorizzare giovani di grande talento. Tra questi, oltre Bonny che lo ha subito seguito all’Inter, anche Giovanni Leoni e Mandela Keita. Il difensore, com’è risaputo, è l’obiettivo principale per la difesa nonostante la valutazione da circa 40 milioni.

Sicuramente più economico, invece, il centrocampista belga, anche lui entrato da qualche giorno nel mirino dell’Inter per la mediana. Un reparto che presto saluterà Asllani e che potrebbe scaricare nelle prossime settimane anche Piotr Zielinski, come ribadito questa mattina da Tuttosport. In cambio, Chivu starebbe cercando un centrocampista di muscoli e tanta corsa.

L’identikit porta dunque a due nomi: Keita del Parma e Frendrup del Genoa. Due centrocampisti di quantità quotati dai rispettivi club intorno a 20 milioni, perfetti per la linea a 2 che Chivu vorrebbe testare sin da inizio stagione. Ad oggi va ribadito che in entrambi i casi non esistono trattive ufficiale, poiché l’Inter dovrà prima pensare alle uscite e solo successivamente pensare