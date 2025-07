Clausola Dumfries in scadenza: il Barça non rilancia

Dopo le voci preoccupanti delle scorse settimane, l’Inter pare aver scampato il pericolo Barcellona nei confronti di Denzel Dumfries. La clausola da 25 milioni presente sul contratto dell’esterno olandese, infatti, scadrà questa notte.

Dopo aver sondato la possibilità tramite il super agente Jorge Mendes, il Barcellona ha deciso di non affondare il colpo e dare fiducia a Koundé. Sembra a questo punto improbabile che, a pochissime ore dalla scadenza della clausola, altri club possano improvvisamente piombare su Dumfries e strapparlo all’Inter.

Una grande notizia per Cristian Chivu che potrà fare affidamento sull’olandese all’inizio di questa sua nuova avventura sulla panchina nerazzurra. Nonostante l’approdo di un valido concorrente come Luis Henrique per la corsia di destra, Dumfries sarà senza alcun dubbio il vero titolare sulla fascia.