Piovono offerte per Taremi: l’Inter alza la richiesta

Sta riscuotendo parecchio interesse sul mercato il nome di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, che nei giorni scorsi ha rifiutato il Botafogo, ha chiesto all’Inter di poter rimanere in Europa, manifestando comunque grande collaborazione nella ricerca di un nuovo club.

L’Inter, che sabato lo ritroverà ad Appiano Gentile, gli ha già comunicato che in attacco non ci sarà più spazio per lui dalla prossima stagione. Sino a questo momento ben cinque squadre si sono dette interessate al centravanti, come spiegato questa mattina dal Corriere dello Sport: Fulham, Leeds, Nottingham Forest, West Ham e Besiktas.

Taremi preferirebbe dare precedenza alla Premier League, anche se non avrebbe problemi ad accettare la Turchia. L’Inter, considerato il grande interesse nei confronti del suo attaccante, vuole approfittarne e punta ad incassare circa 10 milioni dalla sua cessione.