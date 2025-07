L’Inter apre alla cessione di Bisseck: sostituto a sorpresa

Davanti alla proposta da 32 milioni di euro formulata dal Crystal Palace per Yann Bisseck, l’Inter non ha del tutto chiuso la porta. Il club nerazzurro ha respinto questa prima proposta, fissando il prezzo del centrale tedesco sui 40 milioni. Una distanza non così elevata da fare pensare che gli inglesi non possano nuovamente tornare alla carica per il difensore.

Allo stesso tempo, secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, l‘Inter avrebbe già individuato un possibile sostituto in un profilo del campionato italiano. Per la rosea non si tratta di Giovanni Leoni, considerato defilato per via dei 40 milioni di euro chiesti dal Parma. Il primo obiettivo, dunque, sarebbe Koni De Winter, per il quale il Genoa è disposto a trattare davanti ad un’offerta da 25 milioni.