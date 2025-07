Lookman-Inter entro il weekend: Atalanta ai ripari

Sono state interpretate come positive in casa Inter le parole di apertura pronunciate nella giornata di ieri dall’ad Luca Percassi in merito alla cessione di Lookman. Nonostante non sia ancora arrivato il definitivo via libera da parte dell’Atalanta, dalle parti di Viale della Liberazione circola un pizzico di ottimismo verso la definizione dell’affare.

Stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport questa mattina, entro il weekend l‘Inter avrà una risposta definitiva in merito alla propria offerta da 42 milioni più 3 di bonus, che dopo l’ultimo rilancio non verrà più aumentata. La palla, dunque, passa nelle mani dell’Atalanta che continua a prendere tempo per una ragione ben precisa.

Il club bergamasco sta infatti cercando di portarsi avanti per l’eventuale sostituto di Lookman, identificato nel nome di Jonathan Rowe. Esterno inglese di proprietà del Marsiglia, ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Norwich e nelle idee della società dovrebbe rimpiazzare la partenza del nigeriano in attacco.