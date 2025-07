Cessione a sorpresa: l’Inter INCASSA subito 4 milioni

Buone notizie per l‘Inter sul fronte delle entrate per un nuovo tesoretto che arriva dalla Spagna. Nel pieno della trattativa per Ademola Lookman, a sorpresa il club nerazzurro nelle scorse ore ha già incassato ben 4 milioni di euro grazie ad una vecchia operazione di mercato.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il bottino arriva direttamente dalla Spagna. Il Siviglia, infatti, ha riscattato un altro 40% del cartellino di Lucien Agoumé versando 4 milioni di euro nelle casse dei nerazzurri. Questa cifra si aggiunge ai 4 milioni di euro pagati la scorsa estate per il 50% delle sue prestazioni.

Questo significa che all’Inter, come previsto dall’operazione definita un anno fa al momento della cessione, rimarrà ancora un 10% del cartellino del francese classe 2002 sotto forma di percentuale sulla futura rivendita.