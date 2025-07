L’Inter rifiuta Nkunku: assalto totale a Lookman

Nella testa dell’Inter in questo momento c’è solo il nome di Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano è l’unico obiettivo per l’attacco nerazzurro, per il quale non sono previste in questo momento alternative. Lo certifica anche il rifiuto da parte del club interista di un altro nome proposto nelle scorse ore, vale a dire quello di Christopher Nkunku del Chelsea.

L’Inter – come spiegato da La Gazzetta dello Sport – vuole solamente Lookman e farà il possibile pur di portare a termine l’operazione. Allo stesso tempo, bisognerà trovare quanto prima un accordo con l’Atalanta che ieri – con le parole dell’ad Luca Percassi – non ha certamente mostrato una chiusura. Il club bergamasco continua però a prendere tempo, in attesa di una risposta definitiva all’ultima offerta interista da 42 milioni più 3 di bonus.