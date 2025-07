Bocciato da Oaktree: “L’Inter lo spinge in Arabia”

Il mercato dell’Inter da qualche settimana a questa parte è stato monopolizzato dalla questione Lookman. Entro questa settimana il club nerazzurro farà di tutto per chiudere l’acquisto dell’attaccante dell’Atalanta. In caso contrario, come annunciato da Marotta nella conferenza stampa di lunedì, si andrà su altri obiettivi senza tirare troppo l’affare per le lunghe.

Nel frattempo, il club non ha smesso un attimo di lavorare in uscita. Buchanan e Aleksandar Stankovic sono stati i primi due a partire, anche se la lista interna degli esuberi rimane ancora lunga. A sorpresa, chi potrebbe fare le valigie dopo una sola stagione trascorsa a Milano, è Piotr Zielinski. Da diversi giorni si vocifera infatti di una sua partenza dopo una prima annata condizionata da numerosi infortuni.

Come riferito da Calciomercato.com, il polacco sarebbe già stato bocciato da Oaktree al pari di Mehdi Taremi, entrambi peraltro arrivati insieme la scorsa estate da parametri zero. L’ex Napoli non si può certamente considerare nella lista dei partenti, ma intorno al suo futuro sono nate delle attente riflessioni anche in virtù del possibile cambio modulo di Chivu con il passaggio al 3-4-2-1.

Come riferito dalla stessa fonte, “all’Inter sono interessati a capire se per il centrocampista possa aprirsi qualcosa dall’Arabia, visto che per adesso dall’Italia e dall’Europa non ha ancora chiamato nessuno”. A pesare sul futuro di Zielinski, oltre al rendimento poco costante della scora annata, sono anche i 4,5 milioni di euro di ingaggio netti percepiti a stagione.