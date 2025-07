Biasin: “Inter ha fissato QUESTO prezzo per Bisseck”

Confermando quanto circolato in edicola questa mattina, Fabrizio Biasin ha parlando dell’offerta arrivata all’Inter dalla Premier League, precisamente dal Crystal Palace, nei confronti di Yann Bisseck. Una proposta da 32 milioni di euro per il difensore tedesco, sbarcato a Milano appena due anni fa per un’operazione intorno ai 7 milioni di euro.

Un’offerta che certifica la grande crescita evidenziata dal ragazzo nell’ultimo biennio e le numerose prestazioni di alto livello espresse non solo in Italia, ma anche in ambito internazionale. Nonostante la potenziale plusvalenza da capogiro, l’Inter avrebbe comunque respinto questa prima proposta formulata dal Crystal Palace per Bisseck.

Il come nerazzurro, come raccontato da Biasin, aprirebbe ad una trattativa solamente dinnanzi ad offerte superiori ai 40 milioni. Così il giornalista: “Confermata l’offerta del Crystal Palace per Yann Bisseck: 32 milioni di euro. L’Inter ha rifiutato la proposta e prenderebbe in considerazione la cessione solo per cifre superiori ai 40 milioni”.