Dove vedere tutte le amichevoli estive dell’Inter

Dopo il ritiro ufficialmente iniziato lo scorso lunedì ad Appiano Gentile, ecco che stanno per tornare le amichevoli estive dell’Inter in preparazione alla nuova stagione. La squadra di Cristian Chivu sosterrà ben quattro test, nel corso dei quali verrà esaminata la crescita dei calciatori sotto l’aspetto fisico.

Comprensibilmente, nel primo appuntamento fissato per questa domenica 3 agosto alle 10.30 contro l’Inter U23, non vedremo certamente una squadra brillante, ma al contrario appesantita dalle doppie sedute della prima settimana di intenso lavoro. Come preannunciato, questa sarà la prima delle quattro amichevoli in programma sino all’inizio del campionato.

Tre di queste gare, come annunciato dall‘Inter sul proprio sito, verranno trasmesse in diretta tv e streaming da Dazn. La prima sarà proprio la gara interna contro l’Inter U23 di domenica 3 agosto alle 10.30 dal centro sportivo di Appiano Gentile.

Sempre sulla stessa piattaforma sarà visibile il secondo appuntamento di venerdì 8 agosto alle ore 20:00 contro il Monaco. La terza amichevole che sarà trasmessa su Dazn, infine, sarà quella del 16 agosto alle ore 20.30 contro l’Olympiacos al San Nicola di Bari, peraltro ultimo test prima dell’esordio in campionato con il Torino di lunedì 25 agosto.

Da parte dell’Inter non sono state diffuse ancora informazioni in merito all’amichevole in programma con il Monza di martedì 12 agosto alle ore 21.00.